Testemunhas confirmam briga de médicos durante parto Um grupo de oito testemunhas confirmou hoje, na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, todas as afirmações do soldado do Corpo de bombeiros, Gilberto de Malo Cabreira, 32 anos, sobre o trauma que sofreu no hospital municipal daquela cidade, situada a 349 quilômetros de Campo Grande, na região sul do Estado, juntamente com a esposa, Gislaine de Matos Rodrigues Cabreira, 32 anos. Amanhã serão ouvidas mais cinco funcionários do estabelecimento, pelo delegado Lupércio Lúcio Degerone, encarregado do caso.