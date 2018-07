Testemunhas de chacina em Guaíra temem por represálias

Testemunhas da chacina que deixou 15 mortos em Guaíra na segunda-feira temem por represálias. A reconstituição da chacina foi realizada na manhã de quarta-feira, 24, na Chácara do Polaco. Apenas a sobrevivente L.G., de 16 anos, mulher de uma das vítimas, orientou o trabalho dos peritos e indicou a seqüência de acontecimentos. Três suspeitos seguem foragidos. Veja também: Ouça o relato do repórter Bruno Paes Manso Sem proteção, sobreviventes correm risco Todas as notícias sobre a chacina Outro sobrevivente, O.F, de 9 anos, filho de Claudiomar da Silva, que morreu na chacina, também esteve no local, mas não participou da reconstituição. L.G. chorava muito e precisou tomar água para se acalmar. Por duas horas, a jovem narrou os fatos, desde o momento em que chegou ao sítio, por volta das 7 horas, com a filha de 1 ano e 7 meses e o marido, Robert Ramon Gonçalves Rios, de 35 anos. O morador na Favela da Rocinha, no Rio, foi chamado pelo grupo até o local e logo depois começou a discussão e a matança. L.G. ainda conseguiu escapar com a filha, jogando a criança pela janela. A fuga ocorreu depois que o marido e Silva partiram para cima de Jair Correia, o Neno, um dos supostos autores da matança. Ela aproveitou a confusão para fugir com a filha pequena e O.F. Os três andaram por cerca de uma hora pela mata, nos arredores da chácara, antes de entrarem em contato com a polícia. O objetivo dos assassinos era cobrar uma dívida de R$ 4 mil e vingar a morte de Dirceu de França, de 35 anos, enteado de Correia. Ele foi morto em 20 de agosto, após uma disputa entre traficantes. O perito do Instituto de Criminalística do Paraná Dimas Ramalho Castilho disse que o trabalho da perícia está apenas no começo. "Até dividimos a análise dos corpos para que os dois institutos médico-legais pudessem dar conta", afirmou. "Os IMLs não estão acostumados a receber tantos corpos de uma só vez." Os velórios das vítimas começaram na noite de terça-feira e vararam toda a madrugada. Programados para ocorrer dentro de um ginásio de esportes local, eles acabaram sendo realizados em cinco locais, por um desentendimento ocorrido entre famílias e a organização. Mas todos os enterros puderam ser feitos juntos, no fim da tarde de quarta. var keywords = "";