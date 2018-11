Testemunhas de Jeová podem recusar sangue

Parecer da Procuradoria-Geral do Estado do Rio reconhece que Testemunhas de Jeová têm direito a se recusarem a receber transfusões de sangue. O documento foi encaminhado ao governador Sérgio Cabral Filho, que pode acatá-lo, transformando-o em norma estadual. "A procuradoria está defendendo que o paciente morra? Nenhuma pessoa pode dispor da própria vida e pela própria lei vigente o médico não pode se omitir do tratamento", reagiu o presidente do Conselho Regional de Medicina, Luis Fernando Moraes.