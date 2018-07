Testemunhas depõem sobre assassinato de Glauco A viúva do cartunista Glauco, Beatriz Galvão, a enteada dele e a mulher de Raoni, filho do cartunista, prestam depoimento esta tarde, na Delegacia Seccional de Osasco, na Grande São Paulo. As testemunhas chegaram na delegacia por volta do meio-dia. Glauco Vilas Boas, de 53 anos, e seu filho Raoni, de 25, foram mortos a tiros na chácara onde moravam na madrugada de sexta-feira.