Testemunhas dizem que avião acidentado voava baixo O avião monomotor Cessna-150 (prefixo PR-LTB), foi obrigado a pouso forçado, numa avenida de Goiânia (GO), na manhã desta quinta-feira. Os dois pilotos que ocupavam a aeronave foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, e sobreviveram com ferimentos leves. Wellington Gonçalves Pessoa (28) e Jonas Porta Netto (26) relataram sentir uma vibração após decolar, do Aeroclube de Goiânia, distante 10 quilômetros do local onde pousaram.