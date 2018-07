Testemunhas relatam pânico em cinema após disparos

Testemunhas do ataque em que 12 pessoas foram mortas e outras 50 ficaram feridas em um cinema de Denver, nos Estados Unidos, contaram sobre as cenas de pânico logo após os disparos.

O ataque ocorreu durante a estreia do filme Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge em um complexo de cinemas de um shopping no bairro de Aurora.

A polícia prendeu o atirador de 24 anos e o identificou como James Holmes, ex-estudante da Escola de Medicina de Denver. Os policiais encontraram explosivos na casa dele.

As testemunhas contaram que ele usava uma máscara e invadiu o cinema armado com um fuzil e uma pistola na sessão da meia-noite.

Algumas das pessoas que estavam dentro do cinema se jogaram no chão na hora dos disparos e viram muita fumaça. Uma jovem que estava com o namorado e escapou pela saída de incêndio, viu o atirador subindo as escadas dentro da sala e disparando de forma aleatória. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.