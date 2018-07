Testes interrompem circulação de metrô neste domingo Seis estações da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo ficarão fechadas - das 4h40 às 10h da manhã - deste domingo, para testes do novo sistema. Durante a interrupção, os passageiros serão atendidos, gratuitamente, por ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese). Os testes ocorrerão nas estações Vila Madalena, Sumaré, Clinicas, Consolação, Trianon-Masp e Brigadeiro. Os ônibus do Paese circulação entre as estações Vila Madalena e Paraíso. O percurso deve cobrir o trecho interrompido.