No País, a pesquisa já deu frutos. Restrita a comunidades indígenas da Amazônia, ela inspirou uma decisão de âmbito nacional: a incorporação dos testes rápidos de sífilis e HIV ao pré-natal do Sistema Único de Saúde (SUS), no fim de 2011. Todos os anos, a sífilis é responsável por 500 mil abortos espontâneos e partos de natimortos no mundo. / ALEXANDRE GONÇALVES