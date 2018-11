Tête-à-tête na magistratura

Entre as dinâmicas de trabalho conhecidas no mundo dos seminários e workshops, certamente diálogos levam alguma desvantagem em relação aos debates. Desvantagem quanto à popularidade da fórmula: enquanto os debates são movidos a divergências, quando não a paixões, os diálogos se constroem na serena exposição de argumentos dos dois lados, circundada ou não por comentários advindos de observadores, porém, ao fim e ao cabo, não se tem um vencedor. O que se deseja é que os dois lados avancem. Essa foi a dinâmica empregada no segundo Diálogo Judicial Brasil-Estados Unidos, sediado em Washington na semana anterior, que se desdobrará num capítulo brasileiro em data a definir.

Por dois dias, juízes americanos e brasileiros dialogaram num dos salões da Biblioteca do Congresso dos EUA, revelando os nós que, em determinadas situações e em graus diferentes, entravam o funcionamento do Judiciário desses países - sim, a Justiça americana não é uma ilha de perfeição. A representação brasileira aportou ao encontro com quatro integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) - a saber, os ministros Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e o próprio presidente da casa, Cezar Peluso. E foi esse o quarteto que de fato confrontou juízes americanos em torno de temas como Constituição e democracia, controle de constitucionalidade, formas alternativas de resolução de conflitos, garantias constitucionais, processo eleitoral, julgamento de casos de corrupção política. Os ministros do STF foram criticados no retorno ao Brasil pelo que se considerou um giro diplomático com algum deleite turístico (o que não se verificou), sem contar a paralisação dos trabalhos da casa (o que também não se verificou, dado que os quatro ministros continuaram conectados aos colegas em Brasília e, pelo que se apurou, trabalharam inclusive no caso Cesare Battisti, cuja decisão sai em breve).

Mas, o que fica de um diálogo judicial? Que importância tem uma iniciativa como essa? No primeiro diálogo, coordenado em 1998 pelo juiz americano Peter Messitte e pela então desembargadora Ellen Gracie (que chegaria ao STF em 2000), a discussão inter pares acabou ressoando tempos depois na conformação da Emenda Constitucional nº45, que garantiria a edição de súmula vinculante pelo Supremo, bem como o requisito da repercussão geral visando a conter o mar de apelações numa corte de 11 membros, que ainda se vê às voltas com algo em torno de 80 mil novos processos/ano. É sabido que no caso da repercussão geral - quando o STF avalia se uma questão constitucional tem ou não relevância a ponto de merecer julgamento pela casa - o que se está utilizando é o mesmo writ of certionari norte-americano, ou seja, o juízo discricionário para detectar o que de fato é relevante para ser apreciado.

O segundo encontro inter pares, organizado pelo Woodrow Wilson International Center for Scholars, em parceria com a Georgetown University e a Law Library of Congress, acontece agora, 13 anos depois, quando muita água passou pelo moinho dos dois países em termos sociais, políticos, econômicos, sem falar em termos militares, o que no caso americano constitui aspecto relevante. Se lá trás a Constituição de 88 era vista como inadministrável - um dos juízes americanos lembrou-se que ela era chamada de "frankenstein", dado o número de peças a configurar a criatura -, as análises de hoje escorrem no sentido da boa convivência com uma Carta minuciosa ao extremo, que exige amplo leque de instrumentos processuais. "Nas últimas décadas o STF vem se afirmando como verdadeira Corte Constitucional", lembrou Gilmar Mendes, ao explicar aos americanos que ele e seus colegas julgam de tudo: de progressão prisional a denúncias de racismo, de nepotismo a células-tronco, de liberdade de imprensa a união gay. O que desnorteia um juiz americano atrelado a uma Carta sucinta nos princípios e também na forma. Por outro lado, foi curioso ouvir Jeffrey Minear, conselheiro de John Roberts, o Chief Justice da Suprema Corte, ponderando que o artigo 3º da Constituição dos EUA, ao instituir o mais alto órgão do Judiciário, não é claro ao definir certas atribuições: "Não estabelece se decisões da Corte são exclusivas para o Executivo e o Legislativo no plano federal, nem prescreve quando ela deve respeitar decisões que deu no passado".

No diálogo em torno de Justiça Eleitoral, uma Justiça que é uniforme no Brasil, mas fragmentada nos EUA (onde regras eleitorais variam num cipoal de leis federais, estaduais e municipais), a exemplaridade ficou do lado brasileiro pela eficácia da votação eletrônica que, no caso da eleição presidencial de 2010, atingiu 136 milhões de eleitores, com divulgação dos resultados horas depois de encerrado o pleito. Ao dialogar sobre o tema com o ministro Lewandowski, que acumula a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o jurista Keith Rosen aproveitou para fazer um relato do mais rombudo fiasco eleitoral americano, aquele que levou George W. Bush a vencer Al Gore por 537 votos malversados, numa suspeita sucessão de trapalhadas da Justiça da Flórida. Bush ganhou a Casa Branca, e o Judiciário americano, mácula da qual não se livra.

Assim como o efeito do primeiro diálogo se prolongou nas discussões em torno da súmula vinculante e da repercussão geral, agora a situação pode se repetir em torno da chamada "PEC do Peluso", projeto de emenda constitucional apresentado pelo presidente do Supremo como tentativa de desafogar o Judiciário. É a bola da vez. A matéria chegou essa semana à CCJ e trata de garantir a execução de sentenças de tribunais de segunda instância, diminuindo o volume de recursos aos tribunais superiores e ao STF. A OAB reagiu dizendo que a emenda levará a um cerceamento da defesa e risco à liberdade do indivíduo. Em entrevista ao Estado, em Washington, Peluso contestou a crítica, convicto de que não se pode ganhar tempo na Justiça rolando a bola para o STF. O projeto não toca no habeas corpus, preocupação da área criminal, mas investe contra a pesada maquinaria dos recursos, alvo do comentário de Joaquim Falcão, diretor da FGV Direito Rio, no diálogo: "O acesso amplo ao Supremo tem estimulado milhares de recursos, que a casa tem dificuldade em recusar. A sobrecarga de trabalho conduz à lentidão decisória. A lentidão decisória gera insegurança jurídica. E a insegurança jurídica contamina a previsibilidade necessária ao Estado de Direito". Aos maiores litigantes do País - setor público, bancos e telefônicas - cabe informar dado de recente pesquisa: 90% dos magistrados brasileiros aprovam o projeto.

A JORNALISTA ASSISTIU AO DIÁLOGO A CONVITE DO BRAZIL INSTITUTE DO WOODROW WILSON CENTER