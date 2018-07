Tetê: experiências vocais com Philippe Kadosch

Tetê Espíndola já utilizou sua voz incomum de diversas maneiras, mas volta a surpreender com o inusitado projeto Babeleyes - Musique des Langues Vierges, que apresenta ao vivo amanhã e sexta no Sesc Santana. O CD marca a volta da parceria da cantora mato-grossense com o músico francês Philippe Kadosch, iniciada com VozVoixVoice, de 2001.

Se o primeiro foi uma iniciativa da cantora, neste ela foi convidada pelo músico para dar vida a uma série de silabários extraídos de línguas mortas ou virgens, como romani, com elementos do latim e do grego, entre outras. É uma experiência sonora muito interessante, com samples de diferentes vozes de Tetê, além dos arranjos orquestrais, sobre exuberantes melodias de Kadosch, que reúnem referências de música erudita, oriental e até brasileira. Kaprolin, por exemplo, é dedicada ao Clube da Esquina.

Como as palavras não querem dizer nada, Tetê se encarregou de colocar o sotaque que deu vida a elas. "Foi um desafio cantar essas línguas sem sentido. Tive de criar personagens, fazer essas línguas existirem", diz a cantora. Com essa experiência ela diz que cresceu como cantora, tendo às vezes de explorar a região grave e a aguda no mesmo tema para diferenciar os tais personagens.

Para ela, Babeleys é uma continuação de VozVoixVoice. Não por acaso, eles vão interpretar temas dos dois álbuns nos shows. Indiu e Amigo, por exemplo, que foram gravados no primeiro CD, voltam no atual na versão integral. Há faixas em que os sons das cordas vocais de Tetê se fundem com os de violinos, noutras, como em Toy Dance, serpenteia entre vogais como um malabarista lúdico.

Egberto Gismonti foi um dos que deram seu aval a mais essa experiência que liga França e Brasil neste ano significativo para as relações culturais dos dois países: "Fui surpreendido com o conceito musical nas composições, orquestrações e arranjos de BabelEyes. Muitíssimo interessante, arrojado e com surpresas em cada um dos movimentos", escreveu Gismonti, em texto publicado no site da cantora.

No palco do Sesc, Tetê (voz) e Kadosch (sampler) estarão acompanhados de Lena Gutke (flautas), Mimi Sunnerstam (cello), Sandro Moreno (instrumentos de percussão).

Serviço

Tetê/Philippe Kadosh. Sesc Santana (349 lug.). Av. Luiz D. Vilares, 579, 2971-8700. Quinta e sexta, 21h. R$ 4 a 16