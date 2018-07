Teto cai, fere foliões e interrompe baile em Santa Maria A queda do revestimento de gesso do teto sobre a pista de dança de um clube deixou 16 pessoas levemente feridas na madrugada deste domingo, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Alguns tiveram de ser atendidos em hospitais e foram liberados depois de receberem curativos.