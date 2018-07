Teto de coreto cai, mata idosa e fere 53 na Bahia Uma forte chuva, acompanhada de ventos e trovoadas, atingiu a região metropolitana de Salvador e áreas próximas da capital baiana, como o Recôncavo e o nordeste do Estado, entre a tarde e a noite de anteontem, causando diversos prejuízos. Em Conceição do Coité, a 210 km de Salvador, o teto do coreto da Igreja Matriz, construído na década de 1950, não resistiu à pressão da água e ruiu, por volta das 16 horas, atingindo as cerca de 60 pessoas que estavam no local, se protegendo da chuva. Elas participavam de um bingo beneficente na praça quando o temporal começou.