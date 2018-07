Teto de escola cai durante aula e atinge 2 alunos O gesso do teto de uma escola municipal na zona norte de São Paulo desabou ontem durante aula do 3.º ano. Estilhaços atingiram 2 dos 31 alunos, segundo a direção, e não houve feridos graves. No início do ano letivo, a escola enviou comunicado às famílias alertando que havia risco de desabamento do telhado.