Teto de palácio de Nero desaba em Roma

Parada obrigatória de qualquer turista em Roma, o palácio dourado de Nero, Domus Aurea, foi interditado nesta quarta-feira depois que parte do teto desabou.

Construído no primeiro século depois de Cristo, em um dos sete montes de Roma, de frente para o Coliseu romano, o prédio atrai milhares de visitantes todo o ano, mas estava fechado para reformas quando o acidente aconteceu.

Ninguém ficou ferido, mas parte do jardim caiu dentro do palácio. As autoridades interditaram uma área de cerca de cem metros quadrados.

Tecnicamente, a área não faria parte do palácio dourado e portanto não representaria risco aos visitantes.

Nero construiu o palácio para festas depois do grande incêndio que destruiu Roma no ano 64.

O prédio era parcialmente foleado a ouro e tinha paredes decoradas com pedras semi-precisosas e afrescos.

Depois da morte de Nero, no ano 68, todas as riquezas foram retiradas, e o prédio enchido com terra. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.