Teto de quartel desaba e dois morrem em Curitiba Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, duas delas com risco de morte, por volta das 9h30 da manhã deste sábado, em razão do desabamento do telhado da garagem de caminhões que está sendo construída desde janeiro no quartel do Exército, no bairro Boqueirão, em Curitiba (PR). Nesta unidade do Exército na capital paranaense funciona a 15ª Circunscrição de Serviço Militar.