Tetra Pak vai lançar nova campanha A Tetra Pak, empresa líder no mercado de envase de alimentos, pretende lançar o Movimento Nacional pela Reciclagem da Caixinha. Com o slogan "Caixinha não é lixo. Recicle com a gente", o movimento prega a separação dos resíduos. A campanha será anunciada durante a corrida 15.º Troféu Cidade de São Paulo, no Parque do Ibirapuera./ KARINA NINNI E ALEXANDRE GONÇALVES