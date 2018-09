Texano passa pelo primeiro transplante total de rosto nos Estados Unidos Um pedreiro de 25 anos que vive no Estado do Texas é o primeiro americano a passar por um transplante total de face - outras duas cirurgias do tipo foram feitas no país, mas eram parciais. A operação foi paga com o dinheiro de uma bolsa dada pelo Departamento de Defesa para o Brigham and Women"s Hospital, em Boston, pesquisar esse tipo de procedimento e usá-lo para ajudar soldados com graves ferimentos faciais.