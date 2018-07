Texas Instruments alerta para queda na demanda por chips

A fabricante de chips para produtos que vão de telefones celulares a carros conseguiu manter suas metas financeiras para o trimestre devido a um pagamento de seguro, cortes de custos e vendas acima das expectativas na unidade de produtos sem fio, também em retração.

Segundo a companhia, a demanda na maioria das áreas de seu negócio de chips foi menor que a esperada, ao mesmo tempo em que consumidores mantiveram estoques menores por preocupações com a economia global.

Investidores temiam que a empresa tivesse de cortar suas metas financeiras para o terceiro trimestre após um alerta de receitas feito pela Intel na semana passada.

"Ver que as coisas têm piorado desde (julho), mesmo que marginalmente pior, é decepcionante. Mas é consistente com comentários sobre o que temos ouvido de outras empresas", disse o analista Cody Acree, da Williams Financial.

A Texas Instruments prevê receita entre 3,27 bilhões e 3,41 bilhões de dólares, em comparação com a previsão anterior de 3,21 bilhões a 3,47 bilhões de dólares, mantendo intacto o ponto médio da faixa.

(Por Sinead Carew)