Texas Instruments projeta receita abaixo de estimativas

A produtora de chips utilizados em produtos que incluem eletrônicos de consumo e equipamentos industriais lucrou 784 milhões de dólares no trimestre, ou 0,67 dólar por ação, alta em relação aos 601 milhões de dólares, ou 0,51 dólar por ação, obtidos no mesmo período no ano anterior.

Sua receita recuou para 3,39 bilhões de dólares contra 3,47 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2011.

A TI projeta lucro de 0,23 dólar a 0,31 dólar por ação no quarto trimestre, com receita de 2,83 bilhões de dólares a 3,07 bilhões de dólares.

Analistas esperavam que a receita da TI no atual trimestre fosse de 3,24 bilhões de dólares, de acordo com o Thomson Reuters I/B/E/S.

"É definitvamente baixa (...) mas não sei quão surpreendente é isso dado o que temos visto em semicondutores e tecnologia recentemente", disse o analista Stacy Rasgon, do Bernstein Research.

A ação da TI subiu 1,1 por cento no after-market após fechar com baixa de 0,02 dólar a 27,79 dólares na Nasdaq.