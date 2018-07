Texas pode enfrentar danos 'catastróficos' com Ike, diz Chertoff

O secretário para Segurança Interna dos Estados Unidos, Michael Chertoff, advertiu que o furacão Ike, que se aproxima do sul do Texas, pode ter conseqüências "potencialmente catastróficas". Segundo Chertoff, cerca de 100 mil casas podem ser destruídas por inundações causadas pela tempestade. Há expectativa de que Ike atinja terra firme nas primeiras horas deste sábado, com ventos de até 165 quilômetros por hora. Várias áreas próximas ao nível do mar devem sofrer inundações, especialmente a cidade costeira de Galveston. Seus moradores foram alertados para deixar o local ou enfrentar "morte certa", de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. O poderoso furacão já se faz sentir no Texas e causou enchentes na costa do Estado americano da Louisiana, que ainda se recupera dos estragos causados com a passagem do furacão Gustav. Mais de um milhão de pessoas no Texas receberam recomendação de deixar suas casas antes da chegada de Ike. As autoridades tentam evitar uma repetição do ocorrido em 2005, quando cerca de 110 pessoas em Houston morreram durante uma caótica operação de evacuação antes da chegada do furacão Rita. Haiti O furacão Ike já causou devastação em Cuba e no Haiti, onde centenas de pessoas morreram em quatro grandes tempestades que atingiram a região no último mês. As Nações Unidas (ONU) apelaram por mais de US$ 100 milhões para ajudar o povo haitiano. O coordenador de ajuda de emergência da ONU, John Holmes, disse que cerca de 10% da população haitiana necessita de ajuda, e muitas pessoas não possuem nem alimentos e nem abrigo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.