Texto contraria OMS e Anvisa A permissão para fabricantes de cigarro fazerem propaganda institucional em eventos esportivos e culturais foi incluída na medida provisória da política industrial aprovada no fim de outubro pela Câmara. Isso contrariou a Convenção-Quadro sobre o Controle do Uso do Tabaco, da Organização Mundial da Saúde, ratificada pelo País há cinco anos. O texto eliminou restrições à "divulgação institucional" dos fabricantes de cigarro, abrindo brecha para patrocínio de eventos específicos, segundo especialistas. A MP também atropela consulta pública Anvisa que visa a proibir a propaganda institucional de marcas de cigarro.