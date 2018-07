Texto da BBC busca objetividade, equilíbrio e correção

A BBC Brasil decidiu compartilhar com seus leitores os princípios que regem a sua produção jornalística, seja nas reportagens em texto ou em seus vídeos e boletins de rádio.

Em textos e vídeos sobre a sua forma de fazer jornalismo, a BBC Brasil mostrará quais são as principais preocupações no dia-a-dia da sua equipe.

Os princípios são os mesmos desde a criação do Serviço Brasileiro da BBC, em 1938, mas hoje, com o desenvolvimento de novas tecnologias, são aplicados de formas diferentes dependendo da plataforma em que nosso conteúdo é oferecido (texto online, áudio ou vídeo).

Abaixo, um resumo das preocupações gerais envolvidas na produção de qualquer texto jornalístico, válidas para qualquer uma das três mídias com que trabalha a BBC Brasil.

Objetividade

O texto da BBC Brasil, seja na internet, no rádio ou em vídeo, precisa ser objetivo, direto. Especialmente por tratar de assuntos complexos, de política internacional, economia, ciência ou meio ambiente, os textos da BBC Brasil precisam ser, dentro do possível, simples, diretos e de fácil compreensão.

A objetividade pode ser buscada de várias formas, mas especialmente com a descrição pura e simples dos fatos, evitando-se ao máximo o uso de adjetivos, seja em textos curtos dos boletins de rádio como em reportagens mais longas na internet.

A linguagem utilizada pela BBC Brasil precisa ser correta, precisa e de fácil compreensão, para que a informação seja passada de forma objetiva, sem influenciar o posicionamento do leitor/ouvinte/telespectador.

Internet

Os texto nos site bbcbrasil.com precisam dar, logo nos dois primeiros parágrafos, uma ideia clara do que se trata o assunto, seguindo a tradição jornalística da "pirâmide invertida" (os dados mais importantes no alto).

Seguindo a tradição estabelecida no jornalismo online, preferencialmente as frases e parágrafos devem ser curtos, com cada parágrafo contendo não mais do que duas sentenças.

Em textos analíticos tal princípio torna-se mais flexível, com parágrafos e sentenças um pouco mais longos. As análises da BBC, especialmente sobre temas polêmicos e complexos como crises políticas e econômicas, ocuparão naturalmente mais espaço e exigiram mais atenção do leitor, por se aprofundarem no tema.

Mas no caso de notícias, que tendem a ser consumidas por um leitor com pouco tempo, que se utiliza muitas vezes da internet no trabalho, as frases precisam ser curtas, para uma assimilação rápida.

Rádio

A BBC Brasil transmite, por intermédio das redes CBN e Globo de rádio, boletins de notícia ao longo do dia. Cada boletim tem a duração de dois minutos, podendo conter de três a quatro notícias.

Isso exige um claro poder de condensação do jornalista, que precisa se utilizar de frases curtas, diretas e abrir mão de detalhes não essenciais para a compreensão do fato (como números detalhados do sobe-desce do mercado financeiro ou nomes de vítimas de uma ação militar, por exemplo).

O princípio de equilíbrio e imparcialidade deve ser seguido à risca mesmo em curtas notícias no rádio (de 20 ou 30 segundos). Para isso, o jornalista precisa evitar adjetivos e garantir que qualquer posição polêmica venha acompanhada do ponto de vista oposto (como durante conflitos militares, por exemplo).

Vídeo

As regras de imparcialidade, objetividade e simplificação também valem para os textos que acompanham os vídeos da BBC Brasil, com uma diferença importante: a presença de imagens.

As imagens de um vídeo devem ajudar o jornalista que escreve o seu texto e não o contrário. Para isso, o autor deve evitar palavras e descrições redundantes, que repitam o que está sendo mostrado pelas cenas do vídeo.

Ao contrário do espectador de televisão, que assiste a reportagens no conforto da sua casa, vídeos na internet são geralmente vistos por pessoas com pouco tempo, entre uma atividade e outra.

Portanto o texto de um vídeo online deve também seguir os princípios de simplicidade e fácil compreensão que regem o noticiário.

Academia de Jornalismo

A publicação de textos sobre o jornalismo da BBC Brasil faz parte do projeto BBC College of Journalism, que inclui a divulgação de técnicas e princípios editoriais da BBC em seus sites de língua estrangeira.

Além da BBC Brasil, outros sites da BBC publicando material sobre os princípios editoriais são o espanhol, turco, macedônio, sérbio e albanês. Outros site já lançaram páginas semelhantes, como o francês, árabe e português para a África.

Entre os principais objetivos do projeto, está o de discutir a importância da linguagem no jornalismo e como o uso de palavras específicas e a combinação de frases pode garantir a qualidade de um produto jornalístico ou ameaçá-la. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.