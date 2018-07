Texto da Rio+20 não será mais alterado, diz embaixador

"O que existe é o documento que se consta e que já está negociado e fechado. Ele irá para adoção pela conferência ", disse o embaixador.

Ao ser questionado sobre as declarações do presidente da França, François Hollande, que pouco antes se disse decepcionado com o texto final da conferência e com a falta de propostas para aumentar o financiamento de projetos ambientais, Figueiredo disse que sem ambição de financiamento não há ambição de ação.

"Não se pode exigir ambição de ação se não há ambição de financiamento. Quem exige ambição de ação e não põe dinheiro sobre a mesa está sendo pelo menos incoerente", declarou ele.

O francês também lamentou o fato de o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) não ter se tornado um órgão mais autônomo da ONU.

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, reforçou a posição brasileira. " O caminho que foi construído foi a definição de uma estratégia. É interessante ver países desenvolvidos querendo colocar recursos e um debate agora mesmo, a África do Sul colocou 2 bilhões de dólares no FMI para ajudar os europeus", disse ela.

"Essas contradições tem ser expostas. Uma coisa é dizer que vai colocar dinheiro e outra é dizer que precisava melhorar os meios de implementação. Houve dificuldade sim para que países desenvolvidos colocassem dinheiro cumprindo o que deveria ser feito desde 1992", afirmou.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)