Texto da Rio+20 reflete dificuldades atuais, diz diretor do Pnuma O diretor-executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), Achim Steiner, disse nesta sexta-feira que o documento final da Rio+20 reflete as dificuldades atuais no cenário internacional, mas elogiou a redação do texto, negociado pelo Brasil.