Texto de Kyoto 'fecha' com pontos indefinidos O texto sobre o segundo período do Protocolo de Kyoto estava sendo concluído ontem à noite para ir para a apreciação dos ministros presentes na COP do Catar com ainda uma porção de pontos que terão de ser decididos pelo segmento de alto nível. Mecanismos para aumentar a ambição das metas ao longo de sua vigência, decisão sobre o chamado hot air (uma poupança de emissões reduzidas), e o próprio período em que o protocolo vai durar, se até 2017 ou 2020, ainda estão abertos.