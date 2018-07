Texto fraco da Rio+20 faz mundo apostar nas pessoas e empresas

Quase 100 chefes de Estado e de governo se reuniram nos últimos três dias em esforços para estabelecer metas de "desenvolvimento sustentável", uma iniciativa da ONU em torno do crescimento econômico, proteção ao meio ambiente e a inclusão social. Mas uma falta de consenso sobre essas metas levou a um acordo que mesmo alguns signatários acusam de faltar em ambição, compromisso, detalhes e metas mensuráveis.

Cúpulas globais sobre política ambiental cercadas de atenção ficaram aquém das expectativas desde pelo menos a reunião da ONU em 2009 em Copenhague, que terminou quase em caos. Por causa disso, muitos ecologistas, ativistas e líderes empresariais estão chegando à conclusão de que o progresso nas questões ambientais deve ser feito localmente com o setor privado, e sem a ajuda de acordos internacionais.

"Tornar nossas economias mais verdes vai ocorrer sem a bênção dos líderes mundiais", disse Lasse Gustavsson, diretor-executivo do WWF.

A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, que chegou na manhã de sexta-feira para um rápido anúncio sobre projetos na África apoiados pelos EUA e uma séria de reuniões bilaterais com vários líderes mundiais, admitiu o mesmo.

"Governos sozinhos não podem resolver todos os problemas que enfrentamos, da mudança climática à pobreza persistente e à escassez crônica de energia", disse.

O mais preocupante para muitos críticos do evento é o fato de que os líderes chegaram ao Rio de Janeiro apenas para assinar um texto que seus diplomatas tinham discutido de antemão.

O texto, chamado "O Futuro que Queremos", deixou pouco espaço para imaginação ou audácia de presidentes e primeiros-ministros, segundo os críticos. (Veja o rascunho do documento completo em inglês: http://www.uncsd2012.org/content/documents/774futurewewant_english.pdf)

"O mundo que queremos não será entregue por líderes sem coragem de vir aqui, sentar-se à mesa e negociar eles mesmos", disse Sharon Burrow, secretária-geral da Confederação Sindical Internacional, uma das muitas organização não-governamentais presentes no evento.

"Eles não assumiram nenhuma responsabilidade por impor ação, metas e um cronograma".

Na verdade, alguns chefes de Estado permaneceram distantes devido à recessão econômica mundial, aos problemas de endividamento da Europa e à violência contínua no Oriente Médio.

As ausências notáveis incluíram o presidente dos EUA, Barack Obama, a chanceler (primeira-ministra) alemã, Angela Merkel, e o primeiro-ministro britânico, David Cameron, que participaram de uma reunião do G20 no início desta semana no México.

OBJETIVOS DIFERENTES DA ECO-92

Não se esperava que a Rio+20 gerasse acordos fundamentais como os assinados na Cúpula da Terra de 1992, também no Rio de Janeiro, que incluíram um tratado sobre biodiversidade e acordos que levaram à criação do Protocolo de Kyoto sobre as emissões dos gases do efeito estufa.

Embora tenha atraído mais de 50.000 pessoas, muitos visitantes ficaram decepcionados ao descobrir que os líderes tinham feito poucos compromissos específicos sobre questões que variam da energia e segurança alimentar ao oceano.

Ao longo do evento de alto nível de três dias e das negociações com uma semana de duração antes, as ruas do centro do Rio e as que ficam em torno do Riocentro, que sediou a cúpula, ficaram repletas de manifestações de ativistas, que variavam de tribos indígenas e ambientalistas a manifestantes contra a energia nuclear.

Em vez de forjar tratados legalmente vinculantes, o propósito da Rio+20 era iniciar um processo para definir um novo leque de princípios de desenvolvimento, segundo os organizadores. Mas este processo, como a maioria da diplomacia global, está repleto de conflitos de interesses e tensões entre países ricos e o mundo em desenvolvimento.

"O enredo é diferente do de 1992", disse o embaixador André Correa do Lago, um dos negociadores do Brasil na conferência e que liderou as conversas finais sobre a declaração. "Essa cúpula reconhece mais do que as outras que não há um padrão geral", acrescentou.

De fato, muitos líderes usaram o tempo no pódio durante o evento para registrar as necessidades acentuadamente diferentes com as quais lutam, principalmente em comparação com o mundo desenvolvido.

Enquanto Brasil, China e outras grandes nações emergentes falaram de sua necessidade de alcançar os países ricos, países como Bolívia, Irã e Cuba lançaram os tradicionais ataques contra o capitalismo e as definições convencionais de crescimento.

Um ponto de controvérsia é o que muitos países em desenvolvimento dizem ser a necessidade por um fundo global que os ajude a atingir as metas de desenvolvimento. Uma conversa inicial de um fundo de 30 bilhões de dólares para esse fim como um possível resultado da cúpula fracassou bem antes de os líderes chegarem. Uma proposta francesa de tributar transações financeiras para esse fim também fracassou.

Hillary, anunciando um empréstimo de 20 milhões de dólares dos EUA para projetos de energia limpa na África, disse que um mecanismo melhor é "a parceria entre governos, o setor privado e a sociedade civil".

Outros países, o Banco Mundial e muitos bancos de desenvolvimento regionais também usaram a cúpula como um fórum para exibir iniciativas similares. Na quinta-feira, por exemplo, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que investidores privados prometeram mais de 50 bilhões de dólares para incentivar o uso de fontes de energia renováveis no mundo todo.

Muitos líderes empresariais na conferência disseram que estavam ansiosos para encontrar maneiras de contribuir mais. Richard Branson, o bilionário britânico, em uma entrevista na "Cúpula Verde Mundial", um dos muitos eventos paralelos, disse que havia "muito pouco em um documento como o que eles sugeriram para atingir metas reais. Isso deixa ao resto de nós a tarefa de encontrar maneiras de seguir adiante".

(Reportagem adicional de Nina Chestney)