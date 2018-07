'Texto jornalístico é fonte essencial para pesquisas'

O que o sr. acha de o 'Estado' lançar seu acervo de 137 anos?

Fundamental. Torna possível verificar não só versões sobre os fatos, mas posições do jornal, eventualmente em épocas diferentes. Eu, por exemplo, estou interessado em verificar as posições sobre a emenda relativa à reeleição de FHC e as notícias esparsas relativas à hipótese de uma mudança constitucional para dar um terceiro mandato a Lula, a diferença de tratamento dos mandatos sucessivos na Venezuela, execrados, e na Colômbia, vistos com simpatia. O interesse é pela forma de expressão das diferentes posições ideológicas.

Qual a importância do texto jornalístico para a pesquisa histórica?

Os jornais são fontes tanto mais relevantes quanto maior for o número de jornais disponíveis. É comparando as muitas narrativas que se pode chegar perto de alguma verdade, ou mostrar que, em cada época, parecia haver diversas. / P.P.