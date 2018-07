Texto recebe emendas A apresentação do relatório do senador Luiz Henrique da Silveira equivale a um novo ponto de partida na polêmica reforma do Código. O texto receberá emendas até o dia 1.º e deverá ser votado em 8 de novembro nas comissões de Agricultura e Ciência e Tecnologia. Depois, será analisado pela comissão de Meio Ambiente.