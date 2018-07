Texto sobre reforma agrária é vetado em assembleia de bispos

Os bispos vetaram ontem, por consenso, o projeto Questão Agrária, que deveria ser publicado como documento oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na sexta-feira, por considerá-lo parcial e de inspiração socialista. Dezenas de sugestões e emendas apresentadas no plenário da Assembleia-Geral do episcopado, reunida em Aparecida, tornaram inviável a publicação do documento, que só será votado em 2013.

"Houve objeções à linguagem e ao conteúdo com relação, por exemplo aos movimentos sociais e à análise de novas realidades", disse o vice-presidente da CNBB, d. José Belisário da Silva, arcebispo de São Luiz (MA). Os pontos mais polêmicos foram os referentes a movimentos sociais, como a Via Campesina e o MST, que tiveram mais importância para a Igreja no passado, mas que, na opinião dos bispos, não merecem mais o destaque.

JMJ. O arcebispo de Brasília, d. Sérgio Rocha, disse que o papa Francisco não deverá alterar o roteiro de sua viagem ao Rio, onde participará da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), para visitar Brasília, porque o Vaticano não vai desviar o programa do foco principal. No entanto, D. Sérgio acredita que é possível que Francisco viaje até Aparecida.