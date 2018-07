The book is in the box Pelo quinto ano consecutivo, a campanha #doeumlivro está mobilizando aqueles que querem limpar as estantes e fazer o bem - somadas, as edições anteriores arrecadaram 750 mil livros, depois doados a bibliotecas comunitárias e instituições culturais. Nesta edição, um diferencial: bares e restaurantes resolveram aderir, colocando caixas para recolher os livros dos clientes. "Já são mais de 20 estabelecimentos cadastrados, e quem doa livro ainda ganha desconto de 10% na conta", explica o idealizador da campanha, José Luiz Goldfarb. A iniciativa vem sendo chamada de 'Restaurant Book'. "Os proprietários de bares e restaurantes que quiserem aderir precisam mandar um e-mail para doeumlivrononatal@gmail.com. Aí mandamos as instruções e o texto para ser impresso e colado na caixa receptora dos livros", diz Airton Gontow, que teve a ideia de propor a parceria para esses estabelecimentos. A lista dos participantes pode ser vista em http://oesta.do/1ll6MIn.