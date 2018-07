The Economist aponta inflação como causa de protestos A revista The Economist publicou reportagem na internet sobre os protestos no Brasil. Para a publicação, "uma das razões (das manifestações) certamente é o aumento da inflação, que está começando a corroer o poder de compra da grande maioria dos brasileiros, que ainda têm rendimentos modestos". Segundo a reportagem, as tarifas do transporte público "talvez simplesmente tenham sido escolhidos como bode expiatório" para outros aumentos de preço e a nova classe média "lutará com unhas e dentes" para não voltar à pobreza.