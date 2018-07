Thelma & Louise, sem feminismos Vencedor do Oscar de roteiro - para Callie Khouri - em 1991, Thelma & Louise virou cult, cativando principalmente plateias feministas com as história das amigas que abandonam vidas medíocres e caem na estrada em busca de aventuras. Mas é no mínimo equivocado considerar feminista um filme no qual a dupla de protagonistas não faz outra coisa senão repetir a trajetória violenta dos homens. Feita a ressalva, Susan Sarandon, Geena Davis e o jovem Brad Pitt - num papel inspirado em James Dean - estão em estado de graça e o diretor Ridley Scott filma na região do Grand Canyon e em Monument Valley, um solo mítico do cinema. Face a tudo isso, é difícil resistir ao impacto do atraente cartaz do Telecine Cult, às 23h40.