Thermo Fisher lidera processo de compra da Life Tech por US$12 bi--fontes

O Conselho da Life Tech, que se reuniu no sábado para revisar as três ofertas de aquisição, escolheu a Thermo Fisher como a principal concorrente após a maior fabricante de equipamentos laboratoriais ter elevado sua oferta na sexta-feira para a faixa pouco acima de 70 dólares por ação, ou mais de 12 bilhões de dólares, disseram as fontes.

Um negócio pode ser anunciado já na segunda-feira, mas os termos do acordo ainda estão sendo finalizados e as negociações ainda podem fracassar, disseram as fontes.

A Thermo, um consórcio de private equity e a fabricante de químicos para pesquisa laboratorial Sigma-Aldrich apresentaram outra rodada de ofertas na sexta-feira após a Life Tech ter pedido por propostas "melhores e finais", disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o assunto ainda não é público.

A Thermo, a Life Tech e a Sigma-Aldrich não responderam a pedidos de comentários.

Blackstone Group, Carlyle Group, KKR e Temasek Holdings, que compõem o consórcio, não puderam ser imediatamente contatados.

(Por Soyoung Kim e Greg Roumeliotis em Nova York)