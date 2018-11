Thiago Motta marca dois, e Inter de Milão lidera o Italiano

Os gols do meia brasileiro foram separados pelo outro gol da Internazionale, marcado pelo atacante Mario Balotelli aos sete minutos do segundo tempo. O centroavante retornou à equipe após um mês afastado devido a um desentendimento com o técnico José Mourinho.

A Roma, segunda colocada, permaneceu na briga pelo título e está apenas um ponto atrás da Inter, graças a uma vitória por 1 a 0 contra o Bari, fora de casa. Faltam seis rodadas para o fim do Campeonato Italiano.

O Milan permaneceu dois pontos atrás da Roma, na terceira posição, após romper uma série de três jogos sem vitória com um triunfo por 3 a 2 sobre o Cagliari, fora de casa.

(Reportagem de Paul Virgo)