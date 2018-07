Thiago Pereira leva seu 11o em Pans ouro e amplia recorde

O nadador supera assim o mesa-tenista Hugo Hoyama, que tem 10 ouros na competição das Américas.

Além dos cinco outros, Thiago Pereira levou ainda uma prata e um bronze no México, após uma maratona de competições.

"Graças a Deus acabou", disse ele à TV, ofegante, após vencer a prova com o tempo de 1min57seg19, novo recorde pan-americano, ficando à frente do colombiano Andrés Pinzon (prata) e do norte-americano Ryan Murphy (bronze).

"Estou muito feliz com o resultado", acrescentou.

O nadador de 25 anos, que no Pan do Rio de Janeiro, em 2007, conquistou o recorde de seis medalhas de ouro, levou o primeiro ouro do Brasil em Guadalajara, nos 400m medley, e garantiu outra medalha dourada no revezamento 4x100m livre. Ele não nadou a final, mas esteve com a equipe brasileira nas eliminatórias.

Os outros ouros vieram nos 100m costas e nos 200m medley, sua especialidade, além dos 200m costas. Ele também levou bronze na prova dos 200 metros peito e prata no revezamento 4x200m livre.

No total, Thiago Pereira soma 17 medalhas após três Jogos Pan-Americanos (2003, 2007 e 2011) --11 de ouro, três de prata e três de bronze. O mesa-tenista Hoyama tem 15, sendo 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze.