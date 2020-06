Thiago Silva vira sócio torcedor e ganha a nova camisa do Fluminense

zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, da França, foi alvo de uma ação de marketing do Fluminense no último domingo. Revelado no time carioca, o defensor de 35 anos ganhou a nova camisa do time e a carteirinha de sócio torcedor. Os presentes deixaram a torcida animada nas redes sociais com um possível retorno do zagueiro ao clube.

Thiago Silva teve passagem de destaque no Fluminense entre 2006 e 2008, quando foi campeão da Copa do Brasil e vice da Copa Libertadores. Na postagem em que aparece com a camisa e a carteirinha do time, o atacante Fred fez um comentário em tom de brincadeira sobre os presentes: "Conheço essa história. Começou assim comigo", escreveu o jogador, que nesta temporada voltará ao clube tricolor.

O contrato de Thiago Silva com o PSG termina em junho e ainda não há definição sobre o futuro dele. A tendência, porém, é que o jogador continue na Europa. No entanto, ele sempre manifestou o desejo de voltar ao clube carioca em alguma oportunidade.