Thomas diz que novo álbum do Restart será diferente O novo álbum do Restart será "totalmente diferente" do que já se ouviu da banda até agora. É o que garante Thomas, integrante do grupo. "Estamos lançando um CD novo, quentinho. É totalmente diferente, uma outra linguagem", disse Thomas, ao chegar no camarote Brahma no segundo dia de desfiles no Anhembi, em São Paulo.