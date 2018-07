Thor Batista é condenado por atropelar e matar ciclista

O filho do empresário Eike Batista, Thor Batista, foi condenado a prestar serviços comunitários durante dois anos por atropelar e matar, 14 meses atrás, o ajudante de caminhoneiro Wanderson dos Santos, numa rodovia que liga o Rio a Petrópolis. Pelo mesmo período ele não poderá dirigir, e também terá de pagar R$ 1 milhão a entidades assistenciais. Os advogados de Thor já informaram que vão recorrer da sentença, emitida pela juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza, da 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias (Baixada Fluminense), e divulgada nesta quarta-feira.

O acidente ocorreu na noite de 17 de março de 2012, quando Thor voltava de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, com um amigo, dirigindo uma Mercedes-Benz SLR McLaren prata. Ele seguia pela rodovia Washington Luís (BR-040), quando na altura de Xerém, em Duque de Caxias, atingiu Wanderson, que tentava cruzar a pista de bicicleta.

Em depoimento, Thor afirmou que trafegava dentro do limite de velocidade da via, que é de 110 km/h, mas não teve condições de evitar a colisão com o ajudante. Ele morreu na hora.