Thor Batista presta depoimento sobre atropelamento O empresário Thor Batista, de 20 anos, chegou à 61.ª Delegacia de Polícia (Xerém) seis horas antes do previsto para prestar depoimento, inicialmente marcado para as 15 horas. Ele foi intimado para dar explicações a respeito do atropelamento e morte do ciclista Wanderson Pereira da Silva, de 30 anos.