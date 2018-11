'Thor' lidera com folga bilheterias dos EUA

De acordo com estimativas divulgadas no domingo pelos estúdios, "Thor" --filme em 3D produzido pela Marvel sobre as aventuras terrenas do deus do trovão-- arrecadou 34,5 milhões dólares durante o final de semana, enquanto "Bridesmaids" arrematou 24,4 milhões de dólares .

O filme de ação "Velozes e Furiosos 5", em sua terceira semana nas salas de cinema, marcou forte presença, com 19,5 milhões de dólares, e ficou em terceiro lugar, deixando a quarta posição para o longa de ação e terror "Padre", que estreou arrecadando decepcionantes 14,5 milhões de dólares.

"Thor", que é distribuído pela Paramount Pictures, unidade da Viacom, abriu a semana passada com 66 milhões de dólares em venda de ingressos. O segundo final de semana do longa foi considerado forte por parte de profissionais da área.

Os 24,4 milhões de dólares arrematados por "Bridesmaids", da Universal Pictures, superam em pelo menos 10 milhões de dólares as expectativas, segundo o presidente da Hollywood.com Box Office, que acompanha o desempenho dos longas nas bilheterias, Paul Dergarabedian.

A Universal Pictures é uma unidade da Comcast, por sua vez controlada pela NBC Universal.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)