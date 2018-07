Tia pode ficar com bebê abandonado na Praia Grande-SP

Segundo o promotor, uma equipe do ABC Paulista, onde vive a tia da criança, fará um laudo sobre sua situação pessoal antes que a decisão seja tomada. Caso o laudo seja favorável, a guarda poderá ser transferida para ela.

Saúde

O bebê abandonado no último dia 18 em uma caçamba de lixo ganhou 430 gramas após nove dias de internação. A criança, do sexo feminino, deu entrada na unidade de terapia intensiva (UTI) com um processo infeccioso, pesando 2,5 kg. Segundo informações do Hospital Municipal Irmã Dulce, onde ela está internada, seu quadro de saúde evolui bem e aponta para alta nos próximos dias, já que o tratamento com antibióticos entra em fase final.