Principal favorito do Banana Bowl, um dos principais torneios juvenis do mundo, o brasileiro Tiago Fernandes (foto) perdeu logo na estreia. Foi derrotado pelo argentino Facundo Mena, 105.º do mundo na categoria, por 2 a 1 (6/3, 4/6 e 6/3). Tiago, 3.º do ranking, perdeu a 2.ª partida seguida desde que levou o título juvenil do Australian Open.