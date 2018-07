Tiago Lacerda causa alvoroço no Camarote Bar Brahma O ator Tiago Lacerda é uma das estrelas mais assediadas do Camarote Bar Brahma na primeira noite de desfiles de carnaval em São Paulo. É primeira vez que o ator vê os desfiles no Sambódromo do Anhembi. Na chegada, arrastou uma multidão por onde passou e virou alvo preferido dos fotógrafos. Ele disse que o assédio estava até dificultando a visão da avenida. "Vocês me sequestraram", afirmou aos repórteres. O ator contou que fará no meio do ano uma novela de Manoel Carlos. "Estou muito ansioso para voltar a fazer novelas". Ele afirmou que ainda não tem detalhes sobre o personagem. "Gosto de trabalhar com Manoel Carlos por causa da qualidade do texto", afirmou. Lacerda já desfilou na Marquês de Sapucaí, pela Grande Rio, mas neste ano não participará de nenhum desfile. Segundo ele, a Mangueira é sua escola de coração.