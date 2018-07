Tietê é acusada de tirar moradores de rua da cidade Uma van do serviço social da prefeitura de Tietê, a 155 km de São Paulo, foi flagrada hoje quando desembarcava moradores de rua na cidade vizinha, Porto Feliz, região de Sorocaba. Os seis homens, alguns com sacolas e sacos de roupa, foram deixados numa rua na periferia da cidade e saíram andando a esmo. A ação foi registrada pela câmera do celular de um comerciante, que, revoltado, procurou a prefeitura. Policiais abordaram alguns dos indigentes e eles disseram terem sido obrigados a embarcar na van.