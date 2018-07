Tietê, em SP, decreta intervenção na Santa Casa A prefeitura de Tietê, a 145 km de São Paulo, decretou intervenção hoje na Santa Casa, único hospital da cidade. A diretoria foi afastada e um interventor assumiu o gerenciamento do hospital. De acordo com o prefeito José Carlos Melaré (PTB), a Santa Casa tem uma dívida de R$ 11 milhões e, com um déficit mensal superior a R$ 200 mil, vinha correndo risco de fechar. Os problemas financeiros já afetavam o atendimento à população. Em setembro, a maternidade suspendeu as internações e as gestantes passaram a ser transferidas para hospitais de Porto Feliz e Cerquilho, cidades próximas.