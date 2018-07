Tiffany sofreu prejuízo de R$ 1,5 mi com roubo de joias

Policiais do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) prenderam ontem mais um envolvido no assalto. Até agora, foram presos quatro acusados. Porém, nada foi recuperado com eles.

O quarto assaltante foi preso na manhã de ontem, em Santos, na Baixada Santista, por policiais da Divisão de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas (Divecar). Segundo policiais, o suspeito é o que aparece no elevador, de gravata, nas imagens do roubo cedidas pelo Shopping Cidade Jardim. "Ele confessou o crime e deu o nome de quem ficou com as joias", contou um investigador, sem fornecer detalhes. As informações são do Jornal da Tarde.