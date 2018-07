Tiger teria fugido da mulher ao bater o carro

Ainda segundo o site, Woods teria fugido com seu carro, mas teria sido perseguido pela mulher, que tentava agredi-lo com um taco de golfe. Nervoso, Woods teria perdido o controle do carro e atingido um hidrante e uma árvore logo após ter deixado a residência.

Por causa dessa nova versão, a polícia de Isleworth, na Flórida, decidiu interrogar o golfista para tentar esclarecer os fatos, já que a história estaria mal contada. Segundo a polícia, o airbag do Cadillac Escalade do golfista não foi inflado, o que significaria que o carro estava abaixo dos 53 km/h no momento da colisão. Além do mais, Tiger Woods não teria ingerido nenhuma bebida alcoólica.

No entanto, de acordo com o jornal The New York Times, um taco de golfe realmente teria sido usado por Elin, mas para quebrar os vidros traseiros e retirar o marido do carro. O chefe da polícia local, Daniel Saylor, disse ao jornal que os policiais encontraram Woods deitado na rua, com Elin ao lado. "Ela estava desesperada, chateada", disse Saylor.

Segundo o jornal, Elin contou aos policiais que estava em casa quando ouviu o acidente e, chegando ao local, foi obrigada a quebrar os vidros com um taco de golfe para liberar o marido. Segundo sua versão, os vidros da frente não foram quebrados e a porta provavelmente estava trancada por dentro, o que dificultou o resgate.