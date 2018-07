Tiger Woods dá susto com acidente

O norte-americano Tiger Woods, maior astro do golfe em todos os tempos, sofreu um acidente de carro na madrugada de ontem e foi internado no Health Central Hospital, em Ocoee. Segundo a polícia da Flórida, Woods, de 33 anos, bateu seu Cadillac modelo esportivo, ano 2009, primeiro em um hidrante e depois numa árvore a 100 metros de sua casa, no condomínio fechado de Windermere, por volta das 2h25 (5h25 horário de Brasília). O golfista teria sofrido vários cortes no rosto. Woods teve alta no começo da noite, segundo Gary Bruhn, prefeito de Windermere. "Não sou médico, mas não me parece que seja nada de grave."

As primeiras informações da polícia, que só foram divulgadas à imprensa 12 horas após o acidente, eram de que o golfista estaria em estado grave. À tarde, Mark Steinberg, assessor de imprensa do jogador, revelou que seu estado era bom.

Relatório da polícia informou que os airbags do carro não foram acionados, o que indica uma velocidade inferior a 53 km/h. Chamados, os bombeiros chegaram ao local três minutos depois do acidente. Woods foi transportado de ambulância para o hospital. Os policiais não encontraram vestígios de álcool ou drogas. Ron Sirak, editor executivo da revista Golf World Magazine, afirmou que Woods sofreu "graves cortes no rosto".

Tiger Woods se preparava para disputar o Chevron World Challenge, com início na quinta-feira, em Thousand Oaks, na Califórnia. Há duas semanas, o norte-americano venceu o Australian Masters, na Austrália. Este ano foi de recuperação para Tiger Woods, que sofreu uma cirurgia no joelho esquerdo.

SUPERCAMPEÃO

Tiger Woods é casado com a modelo Elin Nordegren, com quem tem dois filhos. Na carreira, Woods soma 93 torneios conquistados, sendo quatro Masters (1997, 2001, 2002 e 2005), três US Open (2000, 2002 e 2008), três British Open (2000, 2005 e 2006) e quatro PGA (1999, 2000, 2006 e 2007). Em agosto de 2006, o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, anunciou que o nome de Tiger Woods seria introduzido no Califórnia Hall of Fame.

Em 1º de outubro, Tiger Woods tornou-se o primeiro esportista da história a ganhar US$ 1 bilhão. Na época, o golfista acabara de ganhar os playoffs da Copa FedEx no circuito profissional norte-americano (PGA), o que lhe valeu US$ 10 milhões. Só com a Nike, o golfista ganha mais de US$ 30 milhões por ano.

Desde 2002, Woods, que se profissionalizou em 1996, é o esportista mais bem pago a cada temporada, superando o alemão Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1. Seus maiores lucros vêm dos inúmeros patrocinadores e da venda de seus produtos pessoais.