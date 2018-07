Tiger Woods projeta campo de golfe em Dubai

O golfista americano Tiger Woods revelou seus planos para a construção de um ambicioso complexo de golfe e residências em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Intitulado Tiger Woods Dubai, o projeto prevê construções em uma área de 5,1 mihões de metros quadrados que atualmente é totalmente desértica. Estão previstas ainda as construções de uma academia de golfe, um hotel de luxo e na parte residencial, 22 palácios, 75 mansões e 100 casas luxuosas. A inauguração está prevista para o primeiro trimestre de 2009. O projeto, calculado em cerca de US$ 1,1 bilhão (R$ 1,6 bi) deve incluir ainda o primeiro campo de golfe projetado pelo próprio Woods. Financiado em parceria com o governo de Dubai, o campo Al-Rawaya, de 18 buracos, terá uma área de 1,2 milhões de metros quadrados. PROJETO MAIOR O pequeno e desértico país tenta se estabelecer como um destino turístico e já conta com vários campos de golfe, apesar de possuir pouca água. Outros golfistas, inclusive, já projetaram campos antes de Woods, como o galês Colin Montgomerie e o sul-africano Ermie Els. O Tiger Woods Dubai integra um projeto maior chamado Dubailand, um plano ambicioso que promete fazer com que Dubai mereça o apelido de "Orlando do Oriente Médio" - uma referência à cidade americana onde está a Disneylândia e que atrai milhões de turistas anualmente. A Dubailand deve ter seu próprio parque de diversões, com o dobro do tamanho da Disneylândia, além de hotéis cinco estrelas, shopping centers e outros parques temáticos. O projeto não deve ficar pronto antes de 2025 e está orçado em cerca de US$ 61 bilhões (R$ 100 bi), sendo que a iniciativa privada deve responder por 40% do custo. Algumas atrações, entretanto, já estão em operação, como o autódromo de Dubai, a Universal Studios e a Marvel Entertainment. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.