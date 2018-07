Tiger Woods se desculpa em rede mundial, ao vivo: ''Fiz algo inaceitável''

O maior jogador de todos os tempos do golfe utilizou 13 minutos para se desculpar de um dos maiores escândalos da história do esporte. Com um blazer azul, camisa lilás, sem gravata, voz firme e olhar fixo nas câmeras de TV, o norte-americano Tiger Woods, em comunicado transmitido ao vivo para dezenas de países - incluindo o Brasil, pela SporTV -, assumiu, pela primeira vez em público, toda a culpa pelo caso de infidelidade que veio à tona em 27 de novembro do ano passado, quando o atleta sofreu um acidente automobilístico perto de sua casa na Flórida. Woods, cuja fortuna atingiu em 2009 a marca de US$ 1 bilhão (R$ 1,8 bilhão), confessou que se rendeu às tentações. "Fui infiel, tive relações extraconjugais, enganei minha mulher. O que fiz foi inaceitável. Sou a única pessoa responsável e assumo toda a culpa", disse o atleta na sede da Associação Profissional de Golfe (PGA).

Assista ao vídeo com o pedido de desculpas do golfista Tiger Woods

Sua declaração dominou as manchetes nos Estados Unidos, ganhou a audiência, reuniu pessoas na frente de televisões de bares, restaurantes, telões nas principais avenidas de grandes e pequenas cidades do país.

Diante de plateia de apenas 40 pessoas, que contou com a presença de mãe, amigos e jornalistas, Woods revelou que está se submetendo a tratamento psicológico há 45 dias e vai seguir com a terapia. "Sei que decepcionei a todos. Sabia que minhas ações eram erradas, mas achei que as regras normais não eram para mim. Errei. Não existem regras distintas. Lamento profundamente minha conduta irresponsável e egoísta." Afirmou, também, que nunca houve violência doméstica no casamento. "Elin (mulher) só merece elogios." Sem entrar em detalhes, afirmou que o prosseguimento de seu relacionamento é um caso que será resolvido por ele e pela mulher.

Veronica Siwik-Daniels, uma das supostas amantes de Tiger Woods, acompanhou tudo pela televisão em Los Angeles e chorou bastante.

Ao falar sobre a carreira, mostrou desejo de voltar à ativa. "Só não sei quando. Não descarto que possa voltar ainda este ano. Desejo rever meus adversários de novo em campo."

O golfista pediu aos meios de comunicação que deixem a mulher e os filhos "em paz". "Minha verdadeira desculpa à minha família não será em forma de palavras, mas com o meu comportamento futuro. Teremos de conversar muito e o que ficar decidido só será de interesse de nós mesmos." Woods está casado com a ex-modelo sueca Elin Nordegren desde 2004 e tem dois filhos: Sam Alexis Woods, de 2 anos, e Charlie Axel Woods, nascido ano passado. Elin, que não esteve presente ao anúncio do marido, tem 30 anos e já foi considerada a mulher mais bonita da Suécia.

Ao final, Tiger Woods, lentamente, foi ao encontro da mãe, Kultida Woods, que estava na primeira fileira. Ela revelou o que disse ao filho durante o emocionado e demorado abraço. "Eu lhe disse: "Estou orgulhosa de você. Nunca pense que está sozinho. Mamãe sempre estará para lhe dar apoio. Eu te amo.""

As palavras de Woods tiveram boa repercussão. "Nunca o tinha visto tão vulnerável, o que ele disse me impressionou", afirmou David Feherty, da CBS."